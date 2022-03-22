Следователи назвали причину авиакатастрофы с гибелью совладелицы S7

Опубликованы результаты расследования авиакатастрофы, в которой в 2019 году погибла совладелица новосибирской компании S7 Наталья Филёва. По данным специалистов, причиной трагедии стала ошибка пилота.

Отчёт о расследовании авиакатастрофы во Франкфурте-на-Майне 31 марта 2019 года, в которой погибли три человека, в том числе совладелица и председатель совета директоров новосибирской компании S7 Наталья Филёва, опубликовала на своём сайте международная компания Bundesstelle Für Fernmeldestatistik (BFU). В выяснении причин трагедии участвовали также российские специалисты.

Как сообщается в документе, воздушное судно технических неполадок не имело, и основную роль в произошедшем сыграл человеческий фактор – из-за ошибки пилота траектория самолёта резко изменилась. Машина накренилась влево на крыло и пикировала, ударившись о землю. По мнению специалистов, из-за крена падение самолёта оказалось неизбежным, поскольку высота до земли была слишком небольшой, и пилот не успевал выровнять курс.

Следователи также установили, что во время полёта пилот находился в уставшем состоянии. Трагедии также послужили нестандартная посадка и сложная структура воздушного пространства. В результате пилот поздно увидел аэропорт и попытался выполнить манёвр слишком близко к земле.

Также отмечается, что в самолёте отсутствовали устройства для предупреждения о сливании.

Частный бизнес-джет Epic-LT, на борту которого находились Наталья Филёва, её отец Валерий Карачаев и пилот Андрей Дикун, разбился на подлёте к аэропорту Франфуркт-Эгельсбах 31 марта 2019 года. Пассажиры и пилот погибли.

Напомним, в начала марта авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.