Временные площадки под накопление мусора создадут в двух районах Новосибирской области

В Новосибирской области планируется создать новые площадки временного накопления (ПВН) твердых коммунальных отходов (ТКО). Их разместят в Доволенском и Чулымском районах области.

В Новосибирской области объявили аукционы на строительство площадок временного накопления ТКО в Чулымском и Доволенском районах области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиками выступают администрация Доволенского района и администрация города Чулыма Чулымского района Новосибирской области.

Согласно документам, подрядчики выполнят основания под площадки временного накопления ТКО, системы сбора фильтрата и поверхностного стока, создадут рабочие поверхности временного накопления отходов и защитные навесы для складирования ТКО, проведут электроснабжение и выполнят электроосвещение.

Кроме того, сметами контрактов планируется провести устройство ограждений площадок, контрольно-пропускные пункты. Отметим, в Чулымском районе на площадке временного накопления отходов также планируется провести работы по благоустройству, что не предусмотрено контрактом в Доволенском районе Новосибирской области.

Начальная цена контракта по строительству площадки в Чулымском районе составляет более 15,8 млн рублей, в Доволенском районе — около 19,6 млн рублей.

ПВН являются промежуточными точками между сбором ТКО в населенных пунктах области и транспортировкой на объекты размещения отходов. По данным сайта ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области», строительство площадок временного накопления ТКО осуществляется в регионе с 2019 года.

По данным на март 2021 года, подобные площадки возведены вблизи районных центров в Венгеровском, Кочковском, Убинском, Усть-Таркском районах Новосибирской области, еще одна — в Маслянинском районе.