В Венгеровском районе построили новую площадку для временного накопления ТКО.

19 ноября в правительстве региона состоялось совещание по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Возглавлял заседание заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, на проектирование и строительство площадок временного накопления и полигонов ТКО было выделено порядка 155 млн рублей, в 2020 году эта сумма составит более 204 млн рублей. Так завершено строительство площадки временного накопления в Венгеровском районе, завершаются и ведутся работы по проектированию и созданию таких инфраструктурных объектов в Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области.

На заседании присутствовала гендиректор компании регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она отметила, что раздельное накопление ТКО на территории Новосибирской области внедряется поэтапно в соответствии с планом, согласованным с региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Замгубернатора поручил региональному оператору усилить работу с юридическими лицами региона по заключению договоров на оказание услуги по обращению с отходами. «В настоящее время от общего числа заключенных договоров только порядка 30% приходится на юридические лица, перед региональным оператором в сфере обращения с ТКО стоит задача усилить работу с юрлицами по заключению договоров на оказание услуги по обращению с ТКО», – подчеркнул Сергей Сёмка.

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