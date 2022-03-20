Умер отец худрука Новосибирского оперного театра, дирижёр Михаил Юровский

Российский дирижёр, отец художественного руководителя Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Дмитрия Юровского Михаил Юровский скончался на 77-м году жизни 19 марта. Об этом сообщил Telegram-канал Государственного академического симфонического оркестра России (ГАСО) им. Е.Ф. Светланова в воскресенье.

Как напоминается в сообщении, последние десять лет Михаил Юровский много выступал с Госоркестром им. Е.Ф. Светланова в России и за рубежом, в том числе в рамках цикла просветительских концертов «Истории с оркестром» в концертном зале им. П.И. Чайковского.

«Магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича и открывала редко кем читаемые музыкальные страницы», — отмечает канал.

Причина смерти дирижёра не уточняется.

Михаил Юровский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, учился в Московской консерватории на теоретическом факультете по классам оперно-симфонического дирижирования и теории музыки. Работал ассистентом дирижёра Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения Геннадия Рождественского, дирижёром Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Большого театра.

Михаил Юровский был постоянным дирижёром дрезденской Semperoper, приглашённым дирижёром берлинской Komische Oper, дрезденской Staatskapelle, а также филармонических оркестров Осло, Бергена, Лондона и Штутгарта. Сотрудничал с симфоническими оркестрами Ставангера (Норвегия) и Норрчепинга (Швеция).

Ранее сообщалось о том, что кандидатура Дмитрия Юровского на должность главного дирижёра и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра после ухода Томаса Зандерлинга является наиболее предпочтительной для представителей новосибирской музыкальной среды.

Редакция «Континента Сибирь» выражает соболезнования Дмитрию Юровскому.