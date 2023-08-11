Стало известно имя главного приглашенного дирижера НОВАТа

Главным приглашенным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета назначен Михаил Татарников. Приказ о его назначении на пост подписан 10 августа 2023 года, сообщают в пресс-службе НОВАТа.

Как отметил «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора Новосибирского академического театра оперы и балета Александр Савин, дебют Михаила Татарникова в качестве приглашенного дирижера НОВАТа состоится 18 августа: под его руководством будет исполнена опера «Богема» Дж. Пуччини. В сентябре в постановке Татарникова состоится оперный спектакль «Тоска» Дж. Пуччини и балет «Золушка» С. Прокофьева.

Представитель петербургской дирижерской школы, сегодня маэстро Татарников – один из самых востребованных и успешных российских дирижеров в мировом музыкальном пространстве, завоевавший высокое признание в профессиональной среде и широкую популярность у слушателей. Среди его самых резонансных работ – постановка оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» в Парижской опере с режиссером Дмитрием Черняковым, первая в России постановка оперы Б. Бриттена «Билли Бад» в Михайловском театре. В музыкальном мире Михаил Татарников считается одним из лучших исполнителей сочинений П.И. Чайковского среди нового поколения дирижеров, подтверждением этому служит недавняя успешная премьера оперы «Пиковая дама». Постановка Михаила Татарникова и режиссера Андреаса Дрезена в Опере Земпера в Дрездене получила весьма положительные отзывы.

«Михаил Татарников является одним из самых ярких и интересных дирижеров современности. Музыкант, преданный своей профессии, уважающий замысел композитора и умеющий вскрыть глубинные смысловые пласты партитуры. Несмотря на довольно молодой возраст, Михаил имеет богатый опыт выступлений на ведущих мировых сценах и большой опыт руководства музыкально-театральным коллективом. Маэстро Татарников полон энергии и творческого азарта, тонко чувствует оркестр, солистов и уверенно направляет их работу. Уверен, что назначение Михаила даст новый импульс интенсивному творческому развитию НОВАТа», — подчеркнул генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян.

С Новосибирским театром оперы и балета Михаил Татарников сотрудничает давно и плодотворно, под его управлением в НОВАТе были исполнены оперные и балетные спектакли «Тоска» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Спящая красавица» П.И. Чайковского и многие другие. Благодаря богатому опыту работы на сибирской сцене Михаил Татарников хорошо знает репертуар театра, потенциал солистов оперы и балета, возможности творческих коллективов НОВАТа.

«Новосибирский театр всегда славился прекрасными голосами, и – пусть на меня не обижаются другие новосибирские музыканты – всегда славился своими струнными. К тому же в театре работает Дмитрий Юровский, так что с творческой стороны здесь все в порядке. Думаю, работая в тесной связке «в четыре руки», мы сможем многое улучшить. Вместе мы можем надеяться на что-то интересное», — заключил Михаил Татарников.

Михаил Татарников окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по двум специальностям: как скрипач и как дирижер. На факультете симфонического и оперного дирижирования учился в классе заслуженного деятеля искусств РФ Александра Полищука.

В 2006 году как дирижер дебютировал в Мариинском театре с балетом «Метафизика» на музыку Второй симфонии Прокофьева, год спустя выступил как оперный дирижер («Любовь к трем апельсинам» Прокофьева). Впоследствии под его управлением в Мариинском театре прозвучало более сорока произведений, среди которых оперы «Летучий голландец» и «Тристан и Изольда» Вагнера, «Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Псковитянка» и «Садко» Римского-Корсакова, «Аттила» Верди. Был ассистентом Валерия Гергиева в постановке тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» в Метрополитен-опере.

В 2012–2018 годах – музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра, в котором представил ряд премьерных спектаклей, симфонических программ и концертных исполнений опер. Выступал с оркестром Михайловского театра на гастролях в Японии.

С 2020 года – художественный руководитель международных музыкальных фестивалей в замке Вальроз (Ницца, Франция) и в Сан-Марино.

Дирижер-постановщик опер «Билли Бадд» Бриттена в Михайловском театре (российская премьера), «Демон» Рубинштейна в Большом театре «Лисеу» в Барселоне, «Манон Леско» Пуччини в Берлинской государственной опере, «Снегурочка» Римского-Корсакова в Парижской опере, «Самсон и Далила» Сен-Санса в концертном исполнении на сцене Театра Елисейских полей, «Борис Годунов» Мусоргского и «Игрок» Прокофьева в Опере Монте-Карло, «Князь Игорь» Бородина в Гамбургской государственной опере, «Средство Макропулоса» Яначека в Опере Сан-Франциско. Дирижировал во многих зарубежных театрах, среди которых Ла Скала, Опера Бордо, Баварская государственная опера, «Комише Опер» Берлина, Национальная опера Бергена, австрийский театр «Ан дер Вин», Большой театр (Национальная опера) в Варшаве, Латвийская национальная опера, брюссельский Королевский театр «Ла Монне» и других.

Как симфонический дирижер работал c национальными оркестрами Франции, Дании, Латвии и Шотландии, филармоническими оркестрами Роттердама, Монте-Карло, Осло, Сеула, оркестрами Польского радио и Радио Франс, симфоническими оркестрами Бирмингема, Борнмута, Токио, Сиэтла, а также с Национальным филармоническим оркестром России, Новосибирским академическим филармоническим, Российским национальным оркестром.

Сотрудничал с такими известными режиссерами, как Дмитрий Черняков, Юрген Флимм, Дмитрий Бертман и др., а также артистами, среди которых Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Кристине Ополайс, Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Нил Шикофф, Готье и Рено Капюсоны, Вадим Репин, Николай Луганский, Питер Донохоу, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов.

В августе 2020 года выступил на сотом Зальцбургском фестивале.

В 2013 году получил специальную награду петербургской премии «Золотой софит» – «За театральную выразительность дирижерских решений», в 2016 году был удостоен памятного знака и диплома «Чайковский» – «За вклад в развитие музыкальной культуры России».

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