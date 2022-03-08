Почему Томас Зандерлинг покинул пост в Новосибирской филармонии, и кто придёт ему на смену?

Художественный руководитель и главный дирижёр Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии Томас Зандерлинг покидает свой пост в связи с событиями на Украине. Об этом стало известно 8 марта.

Уход Томаса Зандерлинга в Новосибирской филармонии подтвердили.

Источники «Континента Сибирь» сообщают, что решение принималось на уровне руководства Новосибирской области и связано с тем, что дирижёр определил свою позицию по отношению к военной спецоперации на Украине. Свою точку зрения на происходящее Томас Зандерлинг не скрывал, упоминая её, в частности, в соцсети Facebook.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация о том, что в минувшую пятницу Томас Зандерлинг сыграл концерт в Таллине вместе с эстонским национальным симфоническим оркестром ERSO. Заявлялось, что выступление посвящается поддержке Украины и участникам антивоенных протестов в России. Концерт начался с гимна Украины.

После этого дальнейшее пребывание Томаса Зандерлинга в должности художественного руководителя и главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра стало невозможным, хотя до окончания контракта дирижёра с учреждением оставался ещё год.

По сведениям «Континента Сибирь», в настоящее время рассматривается как минимум три возможных кадровых решения в отношении руководства Новосибирским академическим симфоническим оркестром. Одна группа влияния продвигает кандидатуру Владимира Сапожникова, который сейчас является дирижёром новосибирского театра «Глобус». Другая группа влияния продвигает кандидатуру тенора украинского происхождения, проживающего в Австрии, Дмитрия Корчака, который не раз пел и дирижировал в Новосибирске. Он, в частности, выступил на IV Международном фестиваля имени Ильдара Абдразакова, прошедшем в Новосибирске в июне, а также на открытии зала имени Исидора Зака после реконструкции в Новосибирском оперном театре в 2017 году, где присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Опрошенные «Континентом Сибирь» участники новосибирской музыкальной среды считают наилучшим вариант, при котором художественным руководителем и главным дирижёром Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии будет художественный руководитель Новосибирского оперного театра Дмитрий Юровский. Практика совмещения должностей в музыкальном мире широко распространена.

Российский и немецкий дирижёр Томас Зандерлинг родился в Новосибирске в семье известного дирижёра Курта Зандерлинга. В 1960 году его семья переехала в Восточную Германию, где Томас получил музыкальное образование.

На должность главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра Томас Зандерлинг был приглашён в 2002 году. С 2003 года он также является главным дирижёром Национального филармонического оркестра России. В 2009 году получил российское гражданство.