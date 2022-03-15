Депутаты новосибирского Заксобрания обеспокоились расширением агрохолдинга «Горкунов»

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выразили опасение по поводу возможного разрушения крестьянских хозяйств в результате активного расширения агрохолдинга «Горкунов». Они попросили региональный минсельхоз проинформировать их о деятельности структуры.

Последствия расширения аграрного холдинга депутаты обсудили на заседании комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 15 марта.

Как отметил председатель комитета Денис Субботин, число обращений в региональный парламент по этому поводу в последнее время увеличилось.

«В Заксобрание поступает огромное количество обращений, и в последние дни их количество увеличилось. Вопросы, запросы, жалобы, непонимание сельхозпроизводителей и крестьян, граждан по поводу очень активного расширения холдинга, который формально или неформально возглавляется господином Горкуновым», – сообщил Денис Субботин.

Депутат напомнил, что ранее в регионе создавались мегахолдинги, которые забирали земельный банк. В их числе он назвал новосибирские аграрные предприятия «САХО» и «Радуга», а также алтайскую компанию «Изумрудная страна».

«Мы помним, как это всё росло, попутно разрушая крестьянские хозяйства. В Новосибирской области до сих пор «расхлёбывают» эту ситуацию. У меня есть предложение обратиться по этому вопросу к министру сельского хозяйства Новосибирской области», — сказал депутат.

Депутаты поддержали инициативу коллеги и приняли решение обратиться к министру сельского хозяйства Новосибирской области Евгению Лещенко с просьбой проинформировать их о ситуации вокруг агрохолдинга.

«Просим на следующем комитете доложить в первоочередном порядке об этой ситуации. Мы подробно напишем обращение и, пожалуйста, Евгений Михайлович, к следующему комитету как можно понятней, вдумчиво и простыми словами нам разъясните информацию о деятельности этой структуры в том виде, как она есть на сегодня: успехи, неуспехи, опасения, учитывая опыт, к сожалению, отрицательный у нас в области», — обратился к министру депутат.

Напомним, в январе 2020 года ГК «Горкунов» заявляла о намерении заняться селекцией семян для новосибирских аграриев.