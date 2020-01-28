Руководитель входящего в структуру группы компаний «Горкунов» ООО «Сибирский» во вторник, на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области представил проект строительства селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе с общим объемом инвестиций более 1 млрд 182 млн рублей.

Как сообщил участникам инвестсовета директор «Сибирского» Николай Мазунин, общая площадь центра может составить до 20 Га, производственная мощность оценивается в 20 тыс. т семян сельхозкультур в год. Центр в Новотырышкино Колыванского района будет заниматься селекцией различных семян, включая зерно, горох, рапс и так далее для их адаптации к сибирским условиям. На первом этапе компания планирует вложить в проект 142 млн рублей из собственных средств, 400 млн рублей кредитных денег, а также порядка 600 млн рублей по лизингу. Срок окупаемости проекта составит 7,6 лет. Представитель компании попросил инвестсовет признать проект масштабным, а также помочь с обеспечением будущего центра подъездными путями для многотоннажного транспорта и газом. Совет одобрил проект.

Напомним, ГК «Горкунов» в Новосибирской области управляет тепличными комбинатами «Толмачевский» и «Новосибирский», где выращиваются огурцы, томаты и салат. Летом 2019 года стало известно о том, что группа компаний также планирует построить в Колыванском районе селекционно-генетический центр по разведению крупного рогатого скота.

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