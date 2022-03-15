Экс-сотрудница полиции получила 2 года условно за поджог автомобиля в Новосибирске

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшей сотруднице полиции, которая совершила поджог автомобиля своего соседа. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы полиции Евгении Галямовой, сообщает пресс-служба суда. Ее признали виновной в совершении преступления по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, в конце августа 2020 года экс-сотрудница полиции из-за личных неприязненных отношений к своему соседу, который конфликтовал с ее родителями, подожгла припаркованный во дворе дома автомобиль Toyota Porte, принадлежавший соседу.

Правоохранители установили злоумышленницу при помощи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает фигурантка дела — на них запечатлен момент поджога машины и путь, которым шла женщина до автомобиля и обратно. Уточняется, что в ходе обыска в квартире подсудимой были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига.

По данным пресс-службы суда, собственнику автомобиля был причинен значительный ущерб на сумму 69 138 рублей.

«В рамках расследования уголовного дела было установлено, что подсудимая является старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области, в связи с чем было внесено представление в указанное ведомство, по результатам рассмотрения которого была проведена служебная проверка и женщина была уволена с должности», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Приговором суда Евгении Галямовой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили бывшего сотрудника полиции за вымогательство взятки. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.