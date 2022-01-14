Новосибирский экс-полицейский получил три года условно за вымогательство взятки

Василий Попов
 
Новосибирский суд осудил полицейского за взятку после ДТП
Фото Михаила Перикова

Новосибирский суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, потребовавшего взятку от участницы ДТП. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд вынес приговор бывшему следователю следственного отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Уточняется, что 4 сентября 2020 года на автодороге Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий) произошло ДТП. Подсудимый, в производстве которого находился материал проверки по факту инцидента, решил незаконно обогатиться на деле, и организовал встречу с одной из участниц ДТП. Он потребовал передать деньги за не привлечение женщины к уголовной ответственности, а также за замену ее показаний. Свои услуги бывший сотрудник полиции оценил в 30 тыс. рублей.

«Кроме того, подсудимый перечислил женщине наступление надуманных негативных последствий, в случае ее отказа от передачи взятки. Полагая о противоправных действиях бывшего сотрудника полиции, женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече, под контролем оперативников, фигурантом по делу была получена взятка, после чего последний был задержан», — указано в сообщении.

Суд назначил наказание бывшему следователю в виде трех лет лишения свободны условно с испытательным сроком на два года. Ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах связанных с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Напомним, накануне стало известно о том, что следователи возбудили уголовное дело о получении крупной взятки в отношении красноярского депутата Михаила Гоголева. Ранее «Континент Сибирь» сообщал об аресте бывшего первого заместителя начальника томского УФСИН по делу о вымогательстве.

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