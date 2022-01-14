Новосибирский экс-полицейский получил три года условно за вымогательство взятки

Новосибирский суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, потребовавшего взятку от участницы ДТП. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд вынес приговор бывшему следователю следственного отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Уточняется, что 4 сентября 2020 года на автодороге Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий) произошло ДТП. Подсудимый, в производстве которого находился материал проверки по факту инцидента, решил незаконно обогатиться на деле, и организовал встречу с одной из участниц ДТП. Он потребовал передать деньги за не привлечение женщины к уголовной ответственности, а также за замену ее показаний. Свои услуги бывший сотрудник полиции оценил в 30 тыс. рублей.

«Кроме того, подсудимый перечислил женщине наступление надуманных негативных последствий, в случае ее отказа от передачи взятки. Полагая о противоправных действиях бывшего сотрудника полиции, женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече, под контролем оперативников, фигурантом по делу была получена взятка, после чего последний был задержан», — указано в сообщении.

Суд назначил наказание бывшему следователю в виде трех лет лишения свободны условно с испытательным сроком на два года. Ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах связанных с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Напомним, накануне стало известно о том, что следователи возбудили уголовное дело о получении крупной взятки в отношении красноярского депутата Михаила Гоголева. Ранее «Континент Сибирь» сообщал об аресте бывшего первого заместителя начальника томского УФСИН по делу о вымогательстве.