Красноярский депутат попал под уголовное дело из-за взятки за ветеринарные сертификаты

Уголовное дело о получении крупной взятки заведено в отношении бывшего начальника Большеулуйского отдела ветеринарии Красноярского края. По неофициальным данным, речь идёт о депутате райсовета Михаиле Гоголеве.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника красноярского государственного бюджетного учреждения «Большеулуйский отдел ветеринарии». Он подозревается в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает информационное агентство «Запад 24» со ссылкой на собственные источники, речь идёт о депутате Большеулуйского районного совета Михаиле Гоголеве.

По версии следствия, с июня по октябрь 2018 года подозреваемый, находясь в должности главы Большеулуйского отдела ветеринарии, получил от местного фермера более 3 млн 260 тыс. руб. За эти деньги он распорядился незаконно выдать предпринимателю ветеринарные сертификаты, свидетельствующие об отсутствии болезни у животных, без проведения соответствующих исследований.

«Впоследствии предприниматели поставляли животных с сертификатами другим фермерам для осуществления транспортировки за пределы территории Российской Федерации в пределах стран Таможенного союза», — отметили в следственном комитете.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет заключён под стражу.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.

Напомним, в конце декабря по подозрению в получении взятки был арестован первый замглавы томского УФСИН.