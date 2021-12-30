Бывший первый замглавы томского  УФСИН арестован за взятку

В Томской области арестован бывший первый заместитель начальника регионального УФСИН. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) в отношении бывшего первого замначальника УФСИН России по Томской области.

По предварительным данным, фигурант дела, являясь с ноября 2012-го по октябрь 2020 года начальником исправительной колонии №4 (ИК), а с октября 2020-го по июль текущего года — первым заместителем начальника регионального УФСИН, в период с марта 2020 года по май 2021 года путем вымогательства получил лично от одного из осужденных 1,5 млн рублей за общее покровительство осужденным.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

Отметим, начальником томской ИК-4 в указанный период являлся Александр Зорин, позже он был назначен на должность первого заместителя начальника управления ФСИН России по Томской области.

Напомним, накануне Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-директору новосибирского НИИ электронных приборов Амиру Алямову по делу о махинациях с гособоронзаказом. Его признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и даче взятки в особо крупном размере.