Новосибирский завод PepsiCo планируют запустить летом 2022 года

Строительство завода PepsiCo на территории промышленно-логистического парка в Новосибирской области не остановится, несмотря на прекращение деятельности головной компании на территории России. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в конце лета 2022 года.

Завод PepsiCo в промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области, где планируется производить снеки, предполагается запустить в конце лета 2022 года, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на управляющую компанию ПЛП.

Как сообщили в управляющей компании, в этом году планируется запустить пять производственных линий предприятия из шести. Сейчас на стройплощадке объекта ежедневно задействовано как минимум 200 человек.

В компании также отметили, что в связи с подорожанием стройматериалов возрастут инвестиции в реализацию проекта. Ранее они были заявлены в объёме 12 млрд руб., 8 млрд руб. уже вложено.

Строительство завода PepsiCo в Новосибирской области стартовало осенью 2020 года. Запуск предприятия был запланирован на конец 2021 года, однако в ноябре 2021 года в компании сообщили о сдвижке сроков.

Предполагается, что на заводе будут выпускаться снеки — сухарики «ХрусTeam» и чипсы Lay’s. Продукцию планируется поставлять в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также страны ближнего зарубежья. Мощность производства должна составить более 60 тыс. тонн в год.

Напомним, на днях PepsiCo заявила о прекращении продаж своей продукции и рекламной деятельности на территории России, а также приостановке инвестиций в проекты на территории РФ. При этом компания продолжит продавать в стране молоко и детское питание.