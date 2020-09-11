В Новосибирской области началось строительство завода PepsiCo

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал старт строительству завода по выпуску снеков компании PepsiCo. Новое производство позволит обеспечить рабочими местами около 900 человек.

Как сообщили в правительстве региона, две первые производственные линии начнут работать уже в 2021 году. Завод будет расположен на территории Новосибирского промышленно-логичестического комплекса и станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Его мощность – более 60 тыс. тонн в год.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирский ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.

«Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаём в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие – начало строительства завода – даёт очередной толчок развитию экономики. Мы смогли очень быстро пройти путь от замысла до фактического старта проекта», — отметил губернатор.

Президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок отметил, что в Новосибирской области созданы благоприятные условия для работы крупных иностранных инвесторов.

«Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие. Новый завод будет возводиться в соответствии с принципами PepsiCo – он будет максимально энергоэффективным, здесь будут внедрены современные экологические стандарты, в том числе по утилизации отходов», — сказал Нил Старрок.

Одновременно со строительством завода PepsiCo в регионе начнётся реализация агропрограммы, направленной на обеспечение предприятия местным картофелем. Сегодня 100% картофеля, поступающего на заводы компании, выращивается в России.

«Чтобы обеспечить нужды завода необходимым сырьём, уже сейчас нашей агрокомандой ведётся работа по развитию сырьевой базы наших будущих поставщиков», — напомнил Нил Старрок.

«Руководители хозяйств ждут открытия завода, закупают технику, осваивают новые технологии производства. Всё это соответствует задачам роста производительности нашего аграрного комплекса. Эффект для экономики области – очень существенный», – отметил также Андрей Травников.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма подчеркнул, что необходимость выращивания картофеля в дополнительных объёмах создаст новые рабочие места. При этом потребуются специалисты высокой квалификации.

«Уверен, что мы справимся с этим кадровым запросом. Есть определённый экспортный потенциал у этого производства. Те темпы и та поддержка картофелеводства, которые мы сегодня видим в регионе, позволяет отрасли уверенно смотреть в будущее», — сказал Олег Подойма.

Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного Собрания Новосибирской области Глеб Поповцев отметил, что открытие новых производств на ПЛП очень важно для развития Новосибирского района, потому что тот объём инвестиций, то количество высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, которое будет создано, позитивно скажутся на его жизни.

«12 миллиардов рублей инвестиций – очень крупная сумма, и мы можем только гордиться создаваемой здесь инфраструктурой», — сказал он.

Соглашение о создании нового предприятия было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Объём инвестиций составит около 12 млрд рублей.

Предполагается, что строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счёт локализации производства. Предприятие также позволит обеспечить потребителей Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья продукцией сибирского региона.

Ранее также сообщалось, что в Новосибирской области появится первый в России завод по производству венозных имплантов для онкобольных.

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