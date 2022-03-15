Что творится с точками тяжелого люкса, который превращается в неподъемный, на фоне новостей об уходе брендов из России? Стоит ли ждать разрыва цепочки поставок одежды и аксессуаров сегмента премиум в Сибирь? Репортаж из столичного ЦУМа.

На минувших выходных корреспондент «Континента Сибирь» посетил эпицентр фэшн-ритейла luxury сегмента в России — московский ЦУМ. Нельзя сказать, что с порога автора этих строк накрыла гнетущая атмосфера игнора российских потребителей европейскими и американскими поставщиками. Речь об ощущениях человека, чей гардероб не перенасыщен (выражаясь экстремально мягко) брендами из этой галереи мирового стиля от компании Mercury. Не исключено, что иные чувства испытывает тот, кто здесь в полном смысле слова одевается.

Субботним вечером здесь не было никакого ажиотажа: одни консультанты тихо разговаривают между собой, другие подбирают варианты единичным клиентам. Возможно, поток постоянных покупателей, ошарашенных новостями, уже схлынул. Другим не до того: кому-то не только не с чем, но и не за чем сюда приходить. Многие бренды уже заявили о «временной приостановке» работы в России.

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ЦУМ предлагает не одну сотню luxury марок. «Заморозка» деятельности десятка из них сейчас ещё не слишком бросается в глаза. Стильный бойкот не проредил этажи ЦУМа зияющими пустотами. По крайней мере пока основная часть шоу-румов заполнена одеждой и аксессуарами. Но четкий черный шрифт на периферии стильного пространства напоминает тем, кто «вне политики», о «белой» позиции: бутик Chanel временно закрыт. Точка. Бутик Fendi временно закрыт. Бутик Dior временно закрыт. Бутик Gucci временно закрыт. Точка… И лишь Versace внезапно и без точки Opening Soon (Скоро открытие).

При этом на официальном сайте ЦУМа на момент подготовки материала можно было заказать товары от брендов, которые тоже заявили о сворачивании бизнеса в России.

Не на каждом выставленном на продажу экземпляре запросто можно найти прайс. Вероятно, обыватель, среди которых и автор этих строк, просто не знает, где смотреть. Не исключено, что бирка с ценником для галереи — это моветон. С другой стороны, пикирующий курс не вдохновляет постоянно переписывать цифры с приставкой «руб.», вернее «тыс. руб.». Интересно, как изменится к концу этой недели цена червонного жилета, который субботним вечером стоил 680 тыс. руб.?

Безусловно, состоятельные люди давно одеваются не только в Москве. Премиальные и luxury бренды встречаются и в региональных бутиках. Но с новосибирским LUKSE выбор в ЦУМе несопоставим, понятно в чью пользу. Корреспондент «Континента Сибирь» специально прошёл по второму и третьему этажу ЦУМа, чтобы узнать, не исчезли ли из столицы Canali, Ermenegildo Zegna, Brioni, Kiton, Zilli – марки, традиционно значимые для составления костюма делового человека. На сегодняшний день витрины заполнены, консультанты готовы предложить варианты. По их информации, магазины к закрытию не готовились. Персонал даже говорил о продолжении поставок.

Однако уже в воскресенье, 13 марта, появилась новость о подготовке следующей серии санкций со стороны США. Среди предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию есть одежда, аксессуары и обувь, оптовая цена которых в штатах составляет от 1000 долларов. МИД Франции тоже объявил об очередном пакете ограничительных мер, в том числе, о запретите экспорта предметов люкса.