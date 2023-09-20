Московский ЦУМ открыл в Новосибирске пункт выдачи заказов интернет-магазина и запланировал запуск аналогичного пункта в Красноярске.

В Новосибирске премиальный пункт выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина московского ЦУМа открылся в жилом комплексе группы компаний «Дом-Строй» на Державина. Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе TSUM MOSCOW, доступна возможность примерки заказанных вещей и получение бесплатной консультации персональных шоперов. Оплатить заказ покупатель может после примерки, имея возможность отказаться от товаров, которые не подошли.

Напомним, что пункты выдачи заказов московского ЦУМа работают еще в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Самаре. «Региональные пункты выдачи заказов показывают двукратный рост в выручке, заказах и клиентской базе за счет сокращения сроков доставки (с 3,5 до 1,5 дня), возможности оплаты заказа после примерки, комфортных условий примерки и покупки, работы с персональными стилистами и отсутствия ограничения по максимальной сумме заказа», — сообщили в TSUM MOSCOW.

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В планах ЦУМа — открытие пунктов выдачи заказов еще в нескольких городах России, среди них — Красноярск, Нижний Новгород и города на Дальнем Востоке.

Напомним, в этом году в Новосибирске открылся первый магазин уральской сети «Жизньмарт». Компания также объявила о планах по выходу на рынок Красноярска в 2024 году.

Ранее торговая сеть Fix Price анонсировала запуск 750 магазинов в России по итогам 2023 года.