Подземный переход под Октябрьским мостом в Новосибирске соединит Кировский и Ленинский районы. По словам вице-мэра Анны Терешковой, он должен стать еще одной достопримечательностью города.

В подземном переходе к станции метро «Спортивная» заканчиваются отделочные работы. Полностью сооружение будет сдано к открытию станции метрополитена в конце 2022 года

Как рассказала нашему изданию Анна Терешкова, идея оформления подземного перехода под Октябрьским мостом близка к концепции перехода под проспектом Димитрова к театру «Красный факел». На стенах сооружения будут смонтированы лайт-боксы, которые можно будет использовать при проведении различных арт-мероприятий. Кроме того, новый подземный переход станет символичной границей между Кировским и Ленинским районами. Этот тезис также планируют развить в отделке помещения.

Станция метро «Спортивная», к которой ведет переход, станет первой в Новосибирске, где платформы будут закрыты от путей — такая схема применяется, например, в метро Санкт-Петербурга.