Работы на станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершены на две трети — такую оценку дал мэр Анатолий Локоть, посетивший стройплощадку 18 ноября. Оставшуюся часть работ — установку электрооборудования, отделку, подключение коммуникаций, а также всевозможные акты, проверки и приемки — планируется завершить меньше чем за год. Или, возможно, еще раньше.

Ближайшее на очереди дело — установка и запуск эскалаторов и начало отделочных работ.

«Пока, конечно, станция еще очень далека от «конфетного» вида, работы предстоит еще много», — констатировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отделочные материалы, по словам представителей подрядчика, компании «Спецтрансстрой», уже заказаны и поступят на объект в течение двух недель.

То, какое внимание сегодня уделяется работе с эскалаторами, также имеет свой резон. «Дело в том, что у них есть определенный цикл обкатки: чтобы Ростехнадзор принял готовность эскалатора принимать пассажиров, он должен «откатать» определенное количество часов, — пояснил генеральный директор компании «Спецтрансстрой» Сергей Арапов. — Работу с эскалаторами можно совместить с отделкой — очень хотелось бы закончить два дела сразу, чтобы не терять время зря».

Станция будет отделана гранитом в серо-голубых тонах, как уже предлагалось ранее (оранжевый и другие цветовые варианты были отклонены). Такую важную часть дизайна, как световое оформление, строители пока комментировать не стали — окончательный вариант будет озвучен до конца ноября.

«Спортивная» обещает стать первой в Новосибирске станцией метро, где платформы будут закрыты от путей — такая схема применяется, например, в метро Санкт-Петербурга. Новосибирский вариант усложняется температурным режимом: петербургское метро расположено на большой глубине, климат в туннелях мало отличается от того, что на станциях, тогда как «Спортивная» расположена над землей, а туннель метромоста, в отличие от станции, не отапливается.

Напомним, что вчера завершился конкурс на ремонт его галереи на сумму 354 млн рублей. При этом первоначальные запросы на отделочные материалы были заменены на более «бюджетные», которые можно смонтировать быстрее, дешевле, но которые хуже держат тепло.

Анатолий Локоть подчеркнул, что метрополитен Новосибирска изначально проектировался с учетом больших температурных перепадов: до 70–80 градусов между зимой и летом. И продолжает строиться с учетом этих цифр. Кроме того, в Новосибирске уже есть одна надземная станция — «Речной вокзал». Но там загородок с дверьми на перронах нет. А на «Спортивной» они будут. Зачем? Просто ради эксперимента? Не только.

Самая загруженная станция Новосибирского метрополитена сегодня — «Площадь Маркса», куда стягивается множество транспортных потоков левобережья. И одна из задач «Спортивной», по словам мэра, — немного ослабить этот узел, оттянув часть трафика на себя. Для этого будет создано несколько центров притяжения, например, строящийся ландшафтный парк, который в перспективе может стать главным общественным местом левобережной части города, и, возможно, облбольница. Но главное — ледовая арена, особенно во время чемпионата мира. И именно поэтому много внимания строители станции уделяют пиковой нагрузке.

«Самые рискованные моменты — это не перед матчами. Это сразу после них, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Когда большое количество зрителей одновременно идет сюда. Скорее всего, уже в темное время суток. И мы должны рассчитывать, как сделать так, чтобы пропустить всех. Вряд ли они захотят ждать на морозе».

Именно для того, чтобы избежать несчастных случаев с падением на рельсы, если на перроне соберется слишком много людей, и было решено установить раздвижные двери на самой платформе.

Когда эти двери начнут монтировать, расписание работы метро, вероятнее всего, снова изменится. Такое уже случалось, когда строители начали бетонировать крышу станции, — Сергей Арапов напомнил о том, что строительство ведется, что называется, «на живом организме», и часть работ приходится выполнять ночью, когда поезда не ходят. И ради особо важных частей приходятся эту «ночь» юридически удлинять.

Осенью, напомним, на время закрытия крыши станции время работы метро сократилось на тридцать минут. А станции, расположенные на левом берегу Оби, закрывались еще раньше.

Второй раз сокращение времени работы, по словам строителей, будет длиться около полутора месяцев.

Еще один этап, который строителям предстоит пройти в ближайшее время, — подключение станции к центральному теплоснабжению. По словам Сергея Арапова, трубы уже подведены, осталось решить в основном вопросы согласования. Утепление всех помещений, включая служебные, уже на финишной прямой — до конца месяца планируется закончить все работы.

В целом, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, работы на станции возможно завершить ко Дню города 2022 года. «Очень хотелось бы к празднику увидеть уже готовую станцию», — сказал он. Крайний срок, с учетом всех утверждений и согласований, — октябрь 2022 года.