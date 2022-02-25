Мэр Новосибирска рассказал, отразится ли «украинский конфликт» на проведении МЧМ-2023

Мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 25 февраля ответил на вопрос о перспективе проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске после начала военной спецоперации на Донбассе, которая повлекла за собой санкции со стороны стран Запада.

Как рассказал Анатолий Локоть журналистам, решение о проведении чемпионата не входит в компетенции главы города. При этом муниципальные и региональные власти продолжают подготовку к мероприятию, в том числе работы по организации строительства нового ЛДС.

«Я знаю только одно: на сегодняшний день существует решение о проведении молодёжного чемпионата мира в 2023 году в Новосибирске, и часть матчей будет проходить в Омске. Мы все готовимся к проведению чемпионата и не собираемся затормаживать эту работу», — отметил мэр.

Градоначальник также сообщил, что подготовка к чемпионату находится «в активной фазе», а работа над гостевыми маршрутами направлена на то, чтобы создать в городе «праздничную и радостную обстановку» во время проведения состязаний.

В свою очередь глава Новосибирской области Андрей Травников 25 февраля особо подчеркнул, что, несмотря ни на какие происходящие сегодня в мире события, оргкомитет и исполнительная дирекция активно работают по всем намеченным направлениям, согласно федеральному и региональному планам мероприятий. Его комментарии приводит пресс-служба правительства региона. Напомним, что на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске начался монтаж фасада входных групп с билетными кассами.

Ранее Анатолий Локоть также высказался о проведении военной операции на Украине.