Мэр Новосибирска высказался о военной операции на Украине

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своём отношении к военной спецоперации на Донбассе в ходе пресс-конференции 25 февраля. Ситуацию, которая складывается сейчас на мировой арене, глава города сравнил с обстановкой в преддверии Второй мировой войны.

На пресс-конференции в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался в пользу военной спецоперации на Донбассе, начатой накануне по инициативе российских властей. По мнению градоначальника, этот шаг был необходим во избежание повторения негативного исторического сценария.

«Я хочу напомнить ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса. Это была очень тяжёлая история. Настоящие трагедии разыгрывались, когда родные теряли друг друга. Тогда речь шла о тысячах, а сегодня речь идёт о десятках тысяч человек. Основную нагрузку сегодня принимают приграничные субъекты и муниципалитеты. Я с огромным сочувствием к ним отношусь, потому что потому что помню, какая это тяжёлая работа, а сегодня она намного сложнее, потому что проходит в режиме пандемии. Это продолжается на протяжении восьми лет. Поэтому, конечно, когда-то это должно было закончиться.

Ну и, кроме того, напрашивается некая историческая параллель. В 1930-е годы приходит к власти в Германии Гитлер, строит нацистскую Германию, и сценарий ровно такой же: нарушаются пункты Версальского договора, международных обязательств, ограничивавших тогда Германию в строительстве вооружённых сил, тяжёлых кораблей, крейсеров, авиации, танков. Всё последовательно нарушает, и ему позволяют это делать. Затем европейская политика умиротворения сквозь пальцы смотрит на аншлюс Австрии, Чехословакии, а затем — начало Второй мировой войны и так называемся «странная война», потому что гитлеровская Германия подчиняет всю Европу, и Европа безропотно ложится под Германию. И в результате разворачивается трагедия. Начало гонений и размещения в концлагерях коммунистов, евреев, затем — всех несогласных. Вот эта вся трагедия, от которой пришлось спасать огромной ценой. Именно нашей красной советской армии пришлось спасать всю Европу. Не хотелось бы повторения подобного, потому что параллели напрашиваются сами собой», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь», как он оценивает ситуацию на Донбассе и её возможные последствия.