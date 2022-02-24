Правительство Кузбасса направило федеральному правительству чек-лист экологических проблем региона

Правительство Кемеровской области направило в правительство России чек-лист экологических проблем региона. Кузбасские власти рассчитывают на софинансирование в рамках госпрограмм по улучшению окружающей среды.

Как сообщает правительство Кузбасса 24 февраля, в чек-лист вошли загрязнение воздуха, качество питьевой воды, загрязнение водных объектов, недостаток водных ресурсов, защита населения от затоплений и подтоплений, обращение с отходами, вопросы свалок и объектов накопленного вреда окружающей среде, а также проблемы, связанные с использованием земли и лесов.

По мнению региональных властей, эффективнее всего эти проблемы можно решить путём финансирования или софинансирования в рамках дополнительных госпрограмм.

По словам министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого, региону также требуется расширение государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферы в городах с населением около 100 тыс. человек, а также там, где есть запрос на экологический мониторинг. С соответствующей инициативой Кемеровская область также выступила перед федералами.

Также, по словам министра, регион нуждается в разработке госпрограммы по ликвидации сложных и потенциально опасных региональных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Помимо этого, на прошедшей ранее встрече с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выступил с инициативой увеличить санитарно-защитные зоны угольных разрезов региона до двух километров вместо одного, а также разработать механизм ответственности бизнеса за переселение тех, чьё жильё попало в эти границы. По предложению вице-премьера это предложение сейчас прорабатывается.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, сейчас в регионе работает 39 шахт и 57 разрезов. Уголь перерабатывают 56 обогатительных фабрик и установок.

Напомним, в феврале замгенпрокурора РФ потребовал возбудить уголовное дело из-за загрязнений от красноярского завода.