Замгенпрокурора РФ потребовал возбудить уголовное дело из-за загрязнений от красноярского завода

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин попросил правоохранителей разобраться с вредными выбросами на «Красноярском заводе синтетического каучука» — по данным надзорного ведомства, на предприятии были выявлены экологические нарушения.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин направил материалы прокурорской проверки, прошедшей на днях на АО «Красноярский завод синтетического каучука», в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края 11 февраля, в результате проверки на предприятии было выявлено, что завод допускает вредные выбросы в атмосферу. Речь идёт о выбросах ацетона (пропан-2-он), которые, по данным ведомства, осуществляются в отсутствии установленного норматива и разрешительной документации.

«Кроме того, деятельность АО «Красноярский завод синтетического каучука» по эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в отсутствие газоочистного оборудования, что привело к загрязнению атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, а именно, превышению предельно допустимых концентраций по бута-1,З-диен (1,3-бутадиен, дивинил) на границе санитарно-защитной зоны организации», — рассказали в надзорном ведомстве.

Дмитрий Демешин поручил прокурору Красноярского края поставить рассмотрение материалов проверки на особый контроль и принять другие меры прокурорского реагирования для устранения нарушений, а также взыскания ущерба природоохранным объектам.

Как отмечает «Интерфакс», накануне замгенпрокурора России Дмитрий Демешин провёл в Красноярском крае межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере охраны атмосферного воздуха, и был не удовлетворён ответом местных чиновников о мерах по снижению вредных выбросов в атмосферу. После этого он выехал на территорию «Красноярского завода синтетического каучука» для проведения инспектирования.

В проверке приняли участие сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования региона и других контролирующих организаций.

Стоит отметить, что в Красноярском крае вопрос экологии стоит наиболее остро. Так, по итогам первого полугодия 2021 года регион лидировал среди субъектов РФ по количеству случаев экстремально высокого загрязнения. Красноярск даже признавался самых загрязнённым городом мира, а местные экологические активисты пытались судиться с губернатором региона Александром Уссом, который, по их мнению, не предпринимает усилий для решения накопившихся природоохранных проблем.