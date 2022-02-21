Потепление до -1 градуса придет в Новосибирскую область

В течение ближайших дней в Новосибирской области ожидается теплая погода. Воздух прогреется до 1 градуса ниже нуля.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8 градусов. Ветер южный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ночью 22 февраля столбик термометра упадет до отметки -7…-12 градусов, местами ожидается похолодание до -19 градусов. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь с 22 на 23 февраля в регионе температура воздуха составит -4…-9 градусов, местами похолодание до -15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки 0…-5 градусов, ожидается небольшой, местами умеренных снег, в отдельных районах метели. Ветер западный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ночью 24 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит -6…-11 градусов, местами похолодание до -18 градусов. Днем ожидается потепление до -1…-6 градусов, местами метели. Ветер западный, ночью его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, ночью 25 февраля в Новосибирске температура воздуха составит -4 градуса, днем воздух прогреется до -1, ожидается переменная облачность, небольшой снег. В ночь с 25 на 26 февраля в городе столбик термометра упадет до отметки -6 градусов, днем поднимется до -2 градусов, пасмурно, небольшой снег. 27 февраля ожидается похолодание: ночью температура воздуха составит -10 градусов, днем — 7 градусов мороза.

Напомним, как сообщал ранее «Континент Сибирь», с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 262 991 куб. метр снега.