С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 262 991 куб. метр снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Для обработки улично-дорожной сети только 17 февраля было использовано 85,2 тонны «Бионорда» и 647,1 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города вышли 156 единиц техники в дневную и 214 единиц – в ночную смены. Вывезено 12500 кубометров снега.

В ночь с 18 на 19 февраля уборка и вывоз снега будут производиться: в Дзержинском районе – на ул. Трикотажной, ул. Республиканской; в Калининском районе – на ул. Фадеева; в Кировском районе – на ул. Вертковской; в Ленинском районе – на ул. Титова; в Октябрьском районе – на Октябрьском мосту; в Первомайском районе – на ул. Вересаева; в Советском районе – на ул. Шлюзовой, ул. Балтийской, Морском проспекте, ул. Ильича; в Центральном округе – на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, ул. Нарымской, ул. Дуси Ковальчук.

В дневное время завтра, 19 февраля, уборка и вывоз снега запланированы: в Дзержинском районе – на ул. Бориса Богаткова; в Калининском районе – на Красном проспекте; в Кировском районе – на ул. Немировича-Данченко; в Ленинском районе – на ул. Титова, ул. Станиславского; в Октябрьском районе – на ул. Никитина; в Первомайском районе – на ул. Вересаева; в Советском районе – на ул. Варшавской, проспекте Академика Лаврентьева; в Центральном округе – на Красном проспекте, ул. Ипподромской, ул. Жуковского, ул. Советской.

Специалисты городских дорожных служб обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки своих транспортных средств на данных участках улиц на время уборочных работ.

График выхода снегоуборочной техники может корректироваться в зависимости от погодных условий.

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