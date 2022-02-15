Депутат новосибирского Заксобрания возмутился выбыванием сибиряка из олимпийской гонки

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский выразил недовольство тем, что в эстафете по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине по решению тренеров не примет участия Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край.

Накануне олимпийской эстафеты по биатлону в Пекине депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский написал в социальных сетях, что считает несправедливым решение тренерского штаба исключить из сборной России спортсмена Даниила Серохвостова, который обычно выступает за Новосибирскую область и Алтайский край.

Напомним, 23-летний Даниил Серохвостов не вошёл в состав российской команды из-за низких результатов на предыдущих соревнованиях Олимпийских игр. Вместо сибиряка в сборную России для прохождения эстафеты, которая назначена на 15 февраля, был взят Саид Каримулла Халили, выступающий за Москву.

«Сегодня мужская эстафета в биатлоне, и вся Россия будет болеть за наших спортсменов. Должна быть медаль! Но очень обидно, что в состав команды внесены изменения, вместо Даниила Серохвостова (Новосибирская область и Алтайский край) в команду включен С.К.Халили (Москва)», — написал Дмитрий Козловский на странице своей интернет-приёмной в соцсети «ВКонтакте».

По мнению депутата, в соревнованиях Кубка Мира Серохвостов «отлично зарекомендовал себя в команде», став «надёжным звеном всей эстафетной четвёрки». При этом Халили провалил индивидуальную гонку, а сибирский спортсмен показал достойный результат в спринте, попав на 19 место из-за двух промахов. Дмитрий Козловский отметил, что от призового места Серохвостова отделял один промах, а гонка преследования не показательна для отбора на эстафету из-за большой роли случайностей.

«Я понимаю, что тренерскому штабу виднее, но принято необъективное решение. Должен соблюдаться спортивный принцип, а не землячество, в результате которого Новосибирская область и Алтайский край не получат гарантированную медаль в биатлоне», — заявил в социальной сети депутат.

Напомним, в ноябре 2021 года дочь бывшего вице-губернатора Новосибирской области завоевала четыре золота на Чемпионате России по плаванию.