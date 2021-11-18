Дочь бывшего вице-губернатора Новосибирской области завоевала четыре золота на Чемпионате России по плаванию

Дочь бывшего заместителя губернатора Новосибирской области Леонида Никонова, 18-летняя Екатерина завоевала четыре золотых медали на Чемпионате России по плаванию, стартовавшем 16 ноября в Санкт-Петербурге.

По данным информационного агентства «Весь спорт», 16 ноября Екатерина Никонова завоевала на соревнованиях две золотые медали – на личной дистанции 200 м вольным стилем и в кролевой эстафете 4х100 м в составе сборной Новосибирской области, а 17 ноября – в составе сборной региона в женской комбинированной эстафете 4х50 м и в смешанной кролевой эстафете 4х50 м.

Как рассказал «Континенту Сибирь» отец Екатерины, бывший вице-губернатор Новосибирской области Леонид Никонов, в ближайших планах спортсменки – участие в Чемпионате мира по плаванию, который пройдёт в декабре в Абу-Даби. Ради этого девушке позволили перенести начало учёбы в университете Флориды, куда она поступила в этом году, с сентября на январь.

«Как отец я испытываю естественное чувство гордости. Чемпионат ещё не закончился, мы ждём новых медалей», — сказал Леонид Никонов в разговоре с «Континентом Сибирь» 18 ноября.

Чемпионат России по плаванию продлится в Санкт-Петербурге до конца недели. Ближайшие соревнования, в которых примет участие представительница Новосибирской области, — стометровка вольным стилем, они пройдут уже сегодня.

Ранее сообщалось о том, что бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил повышение в Совете Федерации.