Новосибирские продавцы тюльпанов разводили на деньги жителей российских регионов

В Новосибирске по подозрению в интернет-мошенничестве задержали двух предпринимателей, которые, по версии правоохранителей, совершали фиктивные сделки по продаже тюльпанов с жителями разных российских регионов. Предполагается, что они обманули доверчивых покупателей на сумму не менее 250 тысяч рублей.

Полиция задержала в Новосибирске двоих мужчин 29 и 36 лет, подозреваемых в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору «с причинением значительного ущерба гражданину» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону 14 февраля.

Как установили правоохранители, задержанные занимались в Новосибирске цветочным бизнесом. Эти знания им и пригодились в совершении махинаций – в феврале 2021 года они разместили на одном из интернет-ресурсов несколько сотен объявлений об оптовой продаже тюльпанов с доставкой в разные регионы России.

«В онлайн-переписке фигуранты рассказывали о сортах тюльпанов, местах и технологиях их выращивания, демонстрировали красочные фотографии и предлагали выгодные условия покупки и быстрой доставки в любую точку страны, убеждая клиентов сделать заказ при условии 50% предоплаты. Заказчикам подозреваемые высылали фиктивный договор на оказание услуг, оформленный на подставных лиц. После перевода денежных средств злоумышленники переставали выходить на связь, избавляясь от сим-карт», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Жертвами мошенничества стали семь человек из Краснодарского края, Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула, Хабаровска, Ростова и Омска. Ущерб по соответствующим эпизодам оценен в сумму более 250 тыс. руб., однако количество потерпевших и точная сумма ущерба ещё устанавливаются.

Предприимчивых новосибирцев задержали 26 января. В результате обысков у них дома и в офисе правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику. Полиция также установила, что ранее мужчины уже были судимы за мошенничество и имущественные преступления.

Напомним, в 2021 году в Новосибирской области отмечался рост количества телефонных звонков с подозрением на мошенничество.