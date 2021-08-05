«Лаборатория Касперского» обнародовала результаты исследования телефонного спама в регионах России, включая Новосибирскую область.

По данным компании в январе — июне 2021 года больше двух третей всех звонков (72,4%) с неизвестных номеров в Новосибирской области были нежелательными, то есть представляли собой спам-звонки. Чаще всего звонящие предлагали займы (доля таких звонков составила 51,5% от всего телефонного спама) и представлялись коллекторами (29,4%). Также в пятёрку наиболее распространённых вошли звонки категории «Связь и интернет», предложения принять участие в соцопросах и звонки с подозрением на мошенничество. Стоит отметить, что доля последних значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году — на 64% — и составила 5,4%.

«Ранее мы отмечали, что в этом году мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов. Пик такой активности пришёлся на конец марта — начало апреля. В начале лета количество подобных звонков не снизилось: вероятно, часть мошеннических колл-центров заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам», — отметил старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

Эксперты компании советуют при получении заманчивых предложений, объявлений об акциях и розыгрышах не принимать решений поспешно или на эмоциях, ни в коем случае не сообщать третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или госучреждений, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из СМС и push-уведомлений, не поддаваться на убедительный тон звонящих, записывать их данные, класть трубку и перезванивать по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник, использовать надёжные решения для защиты от телефонного спама и мошенничества.