Дом под 30 этажей появится на месте «частника» в Октябрьском районе Новосибирска

ООО «Специализированный застройщик «Серебряный бор» планирует возвести 26-этажный дом на пересечении улиц Лескова и Никитина в Новосибирске, где раньше располагался частный сектор. Разрешение на строительство компания уже получила.

Новосибирский муниципальный портал опубликовал разрешение на строительство 26-этажного жилого дома на пересечении улиц Лескова и Никитина. Предполагается, что объект будет сдан в 2024 году.

Согласно проекту, в строении будет 336 квартир – преимущественно однокомнатных и двухкомнатных студий. В доме также расположится 41 кладовая и подземная парковка на 94 места, предусмотрена и наземная парковка. На первых этажах здания планируется разместить офисы, при этом территория будет закрытой.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром ООО «СЗ «Серебряный бор» является Андрей Комяков.

Ранее сообщалось о том, что новосибирским застройщикам не дадут отклоняться от предельных параметров разрешенного строительства.