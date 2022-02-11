На совещании, посвященном итогам 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики, мэрия Новосибирска предупредила застройщиков, что в 2022 году разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства будут выдавать только в исключительных случаях.

Как отметил, выступая сегодня, 11 февраля, на совещании, заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексей Кондратьев, «по итогам 5 лет после принятия новых нормативов осуществления строительства в Новосибирске, можно сделать вывод, что строительный сектор к ним адаптировался». Вице-мэр напомнил о том, что мэрия, стремясь смягчить застройщикам переход на новые строительный нормы, сохраняла в течение нескольких лет институт отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. «Учитывая, что сегодня 3 млн 600 тысяч квадратных метров жилья построено по новым нормативам, считаем, что этот институт нет необходимости применять в 2022 году. Федеральные закон позволяет отклонение до 10%. Такую возможность в особых случаях мы будем рассматривать на комиссиях по правилам землепользования и застройки. Но использование в таком объеме, в каком мы применяли раньше (за три года – 84 отклонения) мы не будем», – подчеркнул Алексей Кондратьев.

Позицию своего заместителя по строительству поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы сворачиваем практику выдачи разрешений на отклонения. Наверное, на 100% это не удастся сделать, как не удастся отказаться от точечной застройки. А отклонения от предельных параметров связаны с возведением объектов, которые возникают на локальной территории. Теперь этот вариант возможен в исключительных случаях. Но этот инструмент не должен быть основой решения», – отметил глава города.

По мнению первого заместителя руководителя общественного совета по вопросам градостроительства, гендиректора ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, это решение вызвано тем, что «есть некоторые компании, которые злоупотребляют этим инструментом». «Совсем отменять институт отклонения нельзя, мы это много раз обсуждали на общественном совете, потому что есть разовые вещи, которые в индивидуальном порядке надо решать. Когда всем очевидно, что город, люди только выиграют от таких отклонений, тогда такое решение можно принять. Но это должны быть единичные случаи», – считает застройщик.

Решение муниципалитета положительно оценил помощник депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной, координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев: «Отклонения, которые позволяют строить меньше стоянок для автомобилей, переносить озеленение на другой участок, создают большую проблему для города в будущем. Теперь же есть надежда, что, наконец, будут строить здания, которые не будут мешать развитию территории в дальнейшем».