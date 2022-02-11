Десятки домов в Новосибирске остались без отопления в 30-градусный мороз

В ночь на пятницу, 11 февраля, из-за дефекта на трубопроводе в 60 домах на левом берегу Новосибирска пропало отопление. По данным синоптиков, столбик термометра в это время падал ниже отметки в -20 градусов.

В зоне отключения оказались дома на улицах Киевской, Новосибирской, Пархоменко, Станционной и Широкой. В их числе 53 многоквартирных дома, пять детских образовательных учреждений и два медучреждения.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, дефект трубопровода обнаружен на улице Широкой. Зону отключения теплоснабжения планируется сузить к полудню.

«Сожалеем, что горожане вынуждены находиться без теплоснабжения, работаем, чтобы как можно быстрее решить проблему», — говорится в сообщении СГК.

В организации также отмечают, что у ряда других домов левого берега ночью были снижены параметры подачи тепла, однако к 2:40 они были восстановлены.

По данным синоптиков на утро 11 февраля, температура воздуха в Новосибирске составляет -23 градуса, при этом некоторые сервисы указывают, что ощущается она как -31.

Напомним, 6 февраля из-за аварии на трубопроводе в новосибирском Академгородке произошло массовое отключение водоснабжения.