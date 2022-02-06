Основная причина аварии на магистральном трубопроводе Академгородка — изношенные коммуникации — уверены в ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», на балансе которого находятся коммунальные сети Советского района.

В результате порыва магистральной трубы с холодной водой 6 февраля от водоснабжения оказались отключены жилые дома в Советском районе Новосибирска. Об этом в своем телеграм-канале сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина, приложив к публикации фото затопленной водой улицы.

По данным сайта мэрии, повреждение трубы произошло на магистральном водоводе Д=400 по адресу: ул. Российская, 21. В итоге без воды остались девять многоквартирных домов по улицам Российская и Истринская.

Поврежденные коммуникации обслуживает федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ). Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко, пока точно не известно, что именно спровоцировало аварию на трубопроводе, но главным фактором, по его мнению, стали изношенные сети.

«Место локализовано, основная часть потребителей перезапитаны. Без ресурса остаются два подъезда жилого дома и одно учреждение, подвоз воды организован. Люди продолжают работать… Сети старые — вот основная причина аварии», — прокомментировал Дмитрий Бурденко. Специалисты обещают устранить повреждения трубопровода в Академгородке сегодня до 20:00. Ранее стало известно, что Сибирская генерирующая компания в 2022 году планирует построить 60 км тепловых сетей в регионах присутствия для подключения новых заявителей.