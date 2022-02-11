Депутаты Заксобрания Новосибирской области наметили направления работы в соцсфере на 2022 год

Заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области, в котором приняли участие представители профильных министерств, состоялось 10 февраля.

Депутаты обозначили основные и самые важные направления работы в 2022 году.

Председатель комитета по социальной политике регионального Заксобрания Игорь Гришунин констатировал, что последние два года были очень напряженными для всех депутатов Заксобрания, особенно для представляемого им комитета. «Мы собирались очень часто, особенно когда знали, что в Москве готовится какое-нибудь дополнительное распоряжение, указ президента и часто засиживались до глубокого вечера, чтобы на следующее утро уже готово было постановление и программу можно было реализовывать», – напомнил Игорь Гришунин.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева выделила четыре ключевые задачи на 2022 год. Это формирование сбалансированной системы, способствующей повышению доходов граждан, налаживание работы с пожилыми людьми, создание конкурентного рынка социальных услуг и цифровая трансформация отрасли.

Самой востребованной формой льготной помощи в 2021 году, по ее словам, был сертификат на семейный капитал, которые расходовались, в первую очередь, на приобретение компьютеров и периферии для дистанционного обучения. Министр также выделила среди важных направлений социальный контракт, который область использует с 2011 года, первоначально своими силами, затем с федеральным софинансированием.

В 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина появилось еще две новые выплаты – для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и для родителей, в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет. На эти две программы было перечислено более 1,5 млрд рублей.

Если брать все формы государственной поддержки, то тем или иным ее видом за последние два года воспользовался каждый второй житель Новосибирска и области.

«Самое главное, на мой взгляд, то, что мы смогли реализовать, в отличие от многих других субъектов Федерации – это приобретение жилья для сирот – продолжил Игорь Гришунин. – Это не всегда было легко, экономика менялась, менялись цены, президент держал выполнение задачи на личном контроле, губернатор тоже. И мы справились».

В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей были выделены дополнительные субвенции из регионального бюджета, таким образом, общая сумма увеличилась до 800 млн рублей.

Игорь Гришунин также констатировал, что к концу 2021 года уровень безработицы в регионе опустился ниже доковидного уровня – несмотря на то, что 2020 год «вскрыл» прослойку скрытых безработных, которые ранее не попадали в статистику. Он выделил такие моменты, как работу с теми, кто хочет открыть свое дело, а также сотрудничество с некоммерческими социальными организациями. «Сегодня рынок социальных услуг без НКО попросту невозможен. Среди них есть те, кто работает углубленно с той или иной группой. Но основная нагрузка все равно остается на нас с вами», – резюмировал глава комитета.