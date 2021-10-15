В Новосибирской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Его результаты обсудили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 14 октября.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой пилотный проект рассчитан на 2020-2022 годы и запущен во всех районах области. На его реализацию выделено 1,2 млрд рублей. Уже сейчас созданы территориальные координационные центры, которые занимаются выстраиванием работы и выявлением людей, нуждающихся в особой помощи на дому, которые не могут проживать самостоятельно. В регионе 32 тысячи жителей области признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Приводя цифры, министр отметила, что на текущий момент на надомном обслуживании находится свыше 16 тысяч жителей области. Более 4 тысяч получают помощь в стационарах в 12 учреждениях и 28 отделениях милосердия.

«Помимо этого, были созданы службы сиделок, где обучено 650 человек, которые помогают на дому маломобильным людям, пожилым и инвалидам, которые утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Их услугами, в 2020 году услугами воспользовались 1,5 тысячи человек, по данным на 14 октября 2021 года — 950 человек. На сегодня в районах области оказывают услуги 444 сиделки», — рассказала Елена Бахарева.

Председатель комитета ЗС Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин отметил, что программа нужная и важная для региона. «Так или иначе каждый из нас сталкивается в жизни с необходимостью ухода за родственниками. Я и сам был в такой ситуации со своей мамой, а без навыков сделать это сложно», — отметил он, выразив благодарность за помощь в разработке и внедрении этого пилотного проекта заместителя губернатора Новосибирской области Сергею Нелюбову и начальнику департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольге Незамаевой за оперативное реагирование на обращения граждан.

«Спектр услуг заметно расширяется, мы это видим и находим деньги на их финансирование. Это важно для оказания помощи людям, нуждающимся в ней», — подчеркнул Игорь Гришунин.

С предложением о формировании фонда, который бы занимался финансированием прокатных пунктов спецтехники для инвалидов в регионе выступил заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) Александр Калиниченко. «В Новосибирской области этого сейчас нет, но считаю, что этого как раз нам не хватает. Планируете ли вы взаимодействовать с организациями инвалидов, чтобы заниматься стратегией формирования прокатных пунктов?», — поинтересовался он. Игорь Гришунин и Елена Бахарева подтвердили, что и такие предложения будут постепенно охвачены.

Депутат Заксобрания Александр Шпикельман задал вопрос, может ли сиделкой работать родственник больного? Поскольку, на его взгляд, в первую очередь, стоит предлагать родственникам. «Они все равно ухаживают за больным, так пускай получают за это оплату», — предложил он. Министр труда ответила на это, что подобные примеры уже есть, и подобные схемы применяются.

На комитете решили, что разработанную министерством модель долговременного ухода необходимо развивать и дальше, поскольку она очень востребована среди жителей области.