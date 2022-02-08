Морозы до -35 градусов придут в регионы Сибири

Аномальное похолодание ожидается на юге Западной и Средней Сибири. Температура воздуха опустится до -25…-35 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам Романа Вильфанда, морозы придут в регионы юга Западной и Средней Сибири к концу рабочей недели. Температура воздуха опустится до -25…-35 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. Это связано с развитием Сибирского антициклона.

«Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — отметил Вильфанд.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха в Новосибирской области составит -20…-25 градусов, при прояснения возможно похолодание до -32. Днем столбик термометра поднимется до -12…-17 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ночью 10 февраля температура опустится до-23…-28, местами до -33 градусов, днем воздух прогреется до -13…-18 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Как сообщает сервис Gismeteo, в ночь с 10 на 11 февраля в Новосибирске столбик термометра опустится до -23 градусов, днем температура воздуха составит -17 градусов. Ночью 12 февраля ожидается похолодание до -26 градусов.