Скелеты мамонта, пещерного медведя и саблезубой кошки установили в торговом центре «МЕГА» на ул. Ватутина в Новосибирске. Экспонаты временно перекочевали на фуд-корт ТЦ из Краеведческого музея в рамках выставки «Меню для мамонта».

Новосибирцам предложили стать участниками выставки «Меню для мамонта», открывшейся 5 февраля в ТЦ «МЕГА». Экспонатами выставки стали скелеты древних животных Ледникового периода из экспозиции Краеведческого музея Новосибирска.

Местом для выставки организаторы выбрали фуд-корт торгового центра. Здесь, по соседству со столиками для приёма пищи установили скелеты мамонта, пещерного медведя и саблезубой кошки. Причем экспонаты временно разместили в ТЦ не для того, чтобы отбить аппетит или отпугнуть посетителей во время пандемии. Как утверждают организаторы, цель выставки — дать новосибирцам возможность отведать блюда, которыми питались древние животные.

«На выставке «Меню для мамонта» мы хотим не только показать вам самых известных животных Ледникового периода, но и рассказать, как и чем питались эти древние гиганты… Чтобы вы смогли представить себя на месте древних гигантов, мы предлагаем вам пообедать их любимыми блюдами», — говорится в аккаунте Краеведческого музея в социальной сети Facebook.

При этом организаторы не уточнили, какими именно блюдами будут потчевать гостей выставки «Меню для мамонта».

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