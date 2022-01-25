В отношении директора новосибирского Института лазерной физики СО РАН возбуждено новое уголовное дело

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено новое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении директора новосибирского Института лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН) Алексея Тайченачева.

По данным источников «Континента Сибирь» директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева подозревают в незаконной выплате дополнительных денежных средств научному руководителю института Сергею Багаеву, который ранее являлся директором учреждения. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Алексей Тайченачев, по сведениям источников «Континента Сибирь», подписал приказ об установлении дополнительных выплат в период с января по декабрь 2021 года к должностному окладу Багаева в размере от 75% оклада сотрудника. Надбавка была установлена Багаеву якобы за работу с государственной тайной, при этом его должность не подлежит допуску к таким данным.

В результате неправомерных действий руководитель ИЛФ СО РАН по версии следствия выплатил Багаеву надбавку в размере более 400 тыс. рублей, что повлекло нарушение интересов учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается. Источники издания предполагают, что в дальнейшем в деле могут появиться новые эпизоды.

Напомним, что в октябре 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Тайченачева по факту злоупотребления должностными полномочиями. Как отмечали источники «Континента Сибирь», руководитель учреждения по версии следствия заключал мнимый договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», гендиректором которой является Сергей Багаев. При этом выполнение работ было возложено на сотрудников института. Ущерб от действий директора учреждения оценивается в 2 млн рублей.

В января 2022 года Институт лазерной физики СО РАН потребовал признать банкротом компанию «Оптогард Нанотех», фигурирующую в уголовном деле директора учреждения.

Институт лазерной физики СО РАН был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики (ОЛФ) Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования (ОФПКМ) Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. С 1992 по апрель 2016 года директором учреждения был академик Сергей Багаев, после — Алексей Тайченачев.