Институт лазерной физики СО РАН потребовал обанкротить фирму, фигурирующую в уголовном деле директора

Институт лазерной физики СО РАН подал иск на банкротство сколковской фирмы «Оптогард Нанотех». Компания связана с уголовным делом в отношении директора института Алексея Тайченачева, заведённым осенью по факту злоупотребления полномочиями.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве ООО «Оптогард Нанотех», зарегистрированного в московском инновационном центре «Сколково». Заявление подал Институт лазерной физики СО РАН.

Сумма исковых требований, а также дата первого заседания пока неизвестны.

Известно, что ООО «Отпогард Нанотех» фигурирует в уголовное деле в отношении директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева, которое было возбуждено в октябре 2021 году по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Как ранее сообщал «Континент Сибирь» со ссылкой на источники, в 2017 году сколковская фирма, по данным следствия, заключила с институтом договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 млн руб. За осуществленные работы компания перечислила научной организации более 4,6 млн руб.

После этого директор ИЛФ СО РАН Алексей Тайченачев по просьбе научного руководителя института, ранее руководившего учреждением, Сергея Багаева заключил, по версии следствия, фиктивный договор с Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ») на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом. Сумма, указанная в документе, составляла 2 млн руб. При этом Тайченачев, как считает следствие, знал, что организация не имеет технических возможностей для выполнения работ, которые в итоге были возложены на сотрудников института. Известно, что Багаев числится гендиректором МНТА «СЛЦ».