Суд арестовал имущество новосибирской «Клиники НИИТО» на 87 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» стоимостью почти 87, 7 млн рублей в рамках дела о банкротстве организации.

Определение суда опубликовано на сайте «Электронное правосудие». Согласно документу, имущество клиники было арестовано по ходатайству благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Фонд также подал заявление о включении в реестр требований кредиторов организации 69,7 млн рублей долга.

В перечень арестованного имущества АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» включены, в частности, лечебное оборудование, тренажеры для реабилитации, оптика и мебель. Всего в списке имущества 324 позиции на сумму более 87,6 млн рублей.

«Запретить автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» совершать действия (в том числе, сделки), направленные на отчуждение и обременение перечисленного выше имущества», — указано в документе.

Напомним, процедура наблюдения была введена в клинике в начале декабря 2021 года в рамках иска о банкротстве организации. Заявление было подано в октябре ООО Медицинский интегратор» (другое наименование — ООО «Олимп-НСК»).

В настоящий момент заявления о включении требований в реестр требований кредиторов клиники подали, в частности, муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», ООО «Новая Медицина», ООО «Медтрейд», ООО «Техинком».

«Клиника НИИТО» зарегистрирована в 2000 году, учредителем организации является ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Организация оказывает специализированную медицинскую помощь по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «урология», «гинекология», «хирургия», «онкология», «медицинская реабилитация» в амбулаторных и стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара. Ежегодно лечение в клинике проходят более 320 тыс. пациентов.