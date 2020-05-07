Выселят ли клинику НИИТО из здания в центре Новосибирска?

Новосибирская «Клиника НИИТО» может остаться без собственного помещения. Компания «Техинком», которой принадлежит здание, где располагается автономная некоммерческая организация, решила не продлевать договор аренды.

В конце апреля арендодатель ООО «Техинком» направил в АНО «Клиника НИИТО» письмо, в котором уведомил о своем решении не продлевать договор аренды с клиникой на новый срок и потребовал освободить помещения в здании на ул. Фрунзе, 19а до 4 июня 2020 года, сообщила «Континенту Сибирь» директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина.

По словам директора клиники, инициатива разорвать договорные отношения идет от одного из учредителей компании «Техинком» Дмитрия Поскочина, сына экс-главы «Клиники НИИТО» Сергея Поскочина, который находится в международном розыске по делу о пособничестве в растрате в особо крупном размере (по этому делу в 2019 году был осужден экс-директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой).

«Все два года, что мы работаем самостоятельно, – рассказала Оксана Шелякина, – мы оплачивали аренду, но не напрямую, потому что у «Техинкома» на тот момент были заморожены счета, а в зачет услуг. На сегодня у нас нет задолженности перед «Техинкомом». Но они нам выставляют якобы задолженность, которая по нашим данным документами не подтверждается. На наше требование провести сверки, не реагируют. У нас есть все документы, и их можно проверить. На протяжении всего периода времени «Новосибирскэнергосбыт», «Сибэко» и другие организации не выставляли нам претензий, как не было у них претензий и к «Техинкому», так как мы все оплачивали, но за счет аренды, потому что в договоре присутствует эта строчка. Теперь Поскочин и его представители хотят в одностороннем порядке изменить размер арендной платы. Мы сейчас платим 550 рублей за квадратный метр, а они хотят, чтобы мы платили 1410 рублей. Учитывая, что здание не имеет собственных подъездных путей, парковки и предназначено только для медицинских целей, имеет якорного арендатора, то эта стоимость на сегодня не соответствует рыночной».

АНО «Клиника НИИТО» было создано в 2000 году новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии. АНО инвестировало в оборудование клиники и стало единственным учредителем «Техинкома», основной вид деятельности которого – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Специально для медучреждения в центре Новосибирска компания построила 10-этажное здание со стационаром, которое клиника и арендовала. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,2 млрд рублей.

Однако с течением времени доля «Клиники НИИТО» в ООО «Техинком» была размыта за счет займов у посторонних компаний, связанных с экс-директором АНО «Клиника НИИТО» Сергеем Поскочиным. Сегодня по данным Rusprofile в составе учредителей «Техинкома» – ООО «НИТЕК» (40,3%), АНО «Клиника НИИТО» (24,1%), ООО «Медтрейд» (16,81%), ОАО «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА» (14,31%) и Поскочин Дмитрий Сергеевич (4,48%).

Как ранее писал «Континент Сибирь» в начале 2018 года по результатам проводившейся министерством здравоохранения РФ проверки, которая выявила наличие финансово-хозяйственных нарушений в структурах НИИТО, и последовавших за ней следственных действий со стороны ФСБ минздрав России направил в ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» письмо с требованием ликвидации автономной некоммерческой организации. Руководство ФГБУ «ННИТО» сначала в лице и.о. его директора Ирины Кириловой, а затем нынешнего и.о. директора Андрея Корыткина призывало вернуть здание клиники институту травматологии и ортопедии.

Однако сегодня ФГБУ «ННИТО» отстранилось от вопросов, связанных со своей дочерней организации. «ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» минздрава России действительно является учредителем АНО «Клиника НИИТО». Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 123.24 Гражданского кодекса РФ учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. Таким образом, ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» минздрава России и АНО «Клиника НИИТО» являются самостоятельными юридическими лицами. Объем прав и обязанностей ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» минздрава России как учредителя АНО «Клиника НИИТО» определяется положениями статей 123.24, 123.25 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом АНО «Клиника НИИТО». ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» минздрава России не наделено полномочиями по оценке правомерности действий каких-либо юридических лиц и не вправе вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов», – говорится в письменном ответе Андрея Корыткина на запрос «Континента Сибирь».

Остались в стороне и региональные власти, которые ранее заявляли о своей заинтересованности в развитии НИИ травматологии и ортопедии и АНО «Клиника НИИТО». В декабре 2019 года пресс-служба правительства Новосибирской области сообщило, что при министерстве здравоохранения РФ формируется межведомственная рабочая группа по разработке «дорожной карты» развития учреждений ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО». По поручению губернатора региона Андрея Травникова от правительства Новосибирской области в состав рабочей группы предложено включить Андрея Жукова (на тот момент — заместителя губернатора региона). Кроме того, в состав группы должны были войти представители федерального минздрава и управления Росимущества.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос «Континента Сибирь» ответили, что «ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна» минздрава России является федеральным учреждением, не подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области». Про «Клинику НИИТО» в министерстве здравоохранения не упомянули. Между тем, по информации «Континента Сибирь», «Техинком» оповестил региональный минздрав о разрыве арендных отношений с «Клиникой НИИТО».

Тем временем арендодатель в подтверждение серьезности своих намерений отключил в здании на Фрунзе, 19а два из трех лифтов. Для медицинской организации количество лифтов на десятиэтажное здание установлено нормами СанПиНа, они разделяют потоки пациентов: подъем в операционные (стерильный лифт), один для пациентов, которые могут самостоятельно передвигаться и третий лифт грузовой. Для клиники оставили только стерильный лифт, лишив тем самым маломобильных граждан возможности обратиться за медпомощью.

Пациенты написали жалобу в прокуратуру. После прокурорской проверки арендодатель включил еще один лифт.

В начале апреля аффилированная с Дмитрием Поскочиным компания «Логистикмед» (учредителем является Эльмира Хафизова, которую источники, близкие к НИИТО, называют сестрой жены Сергея Поскочина) потребовала признать банкротом «Клинику НИИТО» из-за долга в 26 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирской области оставил это заявление без движения.

«В областном минздраве меня уверили, что губернатор уделяет внимание ситуации вокруг нашей клиники, – рассказала «Континенту Сибирь» Оксана Шелякина. – Но пока я вижу, что учредители не заинтересованы в развитии клиники. Нам приходится отбиваться и от своих, и от чужих, при том что клиника выполняет объемы помощи, платит налоги, выплачивает заработные платы. Компания «Логистикмед подала на банкротство и заблокировала счет нашей компании. Но я прекрасно понимаю, если АНО уйдет в банкротство, то «Техинком» обанкротится еще быстрее. Здание на Фрунзе, 19а продадут и в этой ситуации государство окажется и без современной клиники, и без специализированного здания, построенного специально для медучреждения».

Тем временем, 29 апреля и.о. директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин направил в «Техинком» и управляющую организацию ООО «Сервисные технологии» письмо (копия письма есть в распоряжении редакции), в котором обсуждает вопрос об условиях контракта на аренду нежилых помещений в здании по ул. Фрунзе, 19а.

Справка. В 10-этажном здании по адресу ул.Фрунзе, 19А располагается современный хирургический стационар, построенный по европейским стандартам в 2000 году. На этой базе имеется 96 хирургических и реабилитационных коек и 20 коек в анестезиолого-реанимационном отделении. 8 операционных с ламинарными потоками, снабженных самым современным оборудованием по профильным направлениям клиники для проведения операций любой сложности. Ежегодно лечение в «Клинике НИИТО» проходят более 320 000 пациентов.

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