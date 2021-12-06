В клинике НИИТО ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

Процедура наблюдения введена в рамках иска о признании АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» банкротом. Напомним, заявление было подано 13 октября ООО Медицинский интегратор» (другое наименование — ООО «Олимп-НСК»). Сумма исковых требований составила более 20,3 млн рублей.

Уточняется, что процедура наблюдения продлится 5 месяцев, до 1 мая 2022 года. Временным управляющим организации утвердили члена Союза арбитражных управляющих «Континент» Татьяну Болотову.

«Включить в реестр требований кредиторов Автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» требование общества с ограниченной ответственностью «Медицинский интегратор» в размере 20 302 671 рубль 07 копеек основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения», — указано в определении арбитражного суда 1 декабря.

Отметим, 12 октября АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» заявляла о намерении инициировать самобанкротство. Информация опубликована на сайте «Федресурс». Общая сумма задолженности медучреждения на тот момент превышала 78,5 млн рублей. В ноябре клиника вступила в дело о банкротстве. Сумма исковых требований составила более 89 млн рублей.

Напомним, «Клиника НИИТО» зарегистрирована в 2000 году. В июне прошлого года здание клиники на улице Фрунзе было передано на ответственное хранение в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках медпрепаратов по госконтрактам в отношении экс-директора учреждения Михаила Садового, бывших сотрудников, а также руководителей трех коммерческих организаций.

В ноябре суд вынес Михаилу Садовому. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тыс. рублей.