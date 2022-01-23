Усиление мороза до -31 градуса прогнозируют синоптики в Новосибирской области

В Новосибирской области усилятся ночные заморозки. В ночь с понедельника на вторник столбик термометра опустится до -31 градуса.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит -10…-15 градусов, местами прогнозируется похолодание до -22 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 23 на 24 января в регионе столбик термометра упадет до отметки -18…-23 градусов, при прояснениях до -28 градусов, местами небольшой снег. Днем воздух прогреется до -14…-19 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/c.

Усиление мороза прогнозируется ночью 25 января. Так, температура воздуха составит -20…-25 градусов, местами похолодание до -31 градуса. Днем ожидается потепление -14…-19 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo, в ночь 25 января в Новосибирске столбик термометра будет держаться на отметке -23 градуса, днем температура воздуха составит -18 градусов. В ночь с 25 на 26 января в городе вновь ожидается похолодание до -23 градусов, днем воздух прогреется до -17 градусов. В ночь 27 января температура воздуха составит -19 градусов.

Отметим, по данным AirVoice, 23 января уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 9 баллов из 10. На сайте не рекомендуют выходить на улицу.