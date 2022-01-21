Похолодание до -29 ожидается в Новосибирской области

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается похолодание. В ночь 23 января температура воздуха опустится до -29 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 21 января днем в Новосибирской области температура воздуха составит -11…-16 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Синоптики сообщают о переменной облачности, местами ожидается небольшой снег.

В ночь с 21 на 22 января столбик термометра опустится до -18..-23 градусов, при прояснениях до 27 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В ночь 23 января ожидается похолодание до -19…-24, при прояснениях до -29 градусов, днем температура воздуха составит -13…-18 градусов. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха в ночь 23 января в Новосибирске опустится до -15 градусов, днем воздух прогреется до -12 градусов. В понедельник, 24 января, синоптики сообщают о похолодании до -22 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки в -15 градусов, ожидается небольшой снег.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали теплую зиму в регионах Сибири. По данным специалистов, температура воздуха выше климатической нормы ожидается на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии.