Прямые выборы мэров могут вернуть в Алтайском крае

Депутаты комитета по правовой политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Алтайского края разрабатывают законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента 18 января.

Как отметили депутаты на совещании по вопросу создания муниципальных округов на территории региона, с начала 2028 года муниципалитеты в России могут перейти на одноуровневую систему местного самоуправления, подразумевающую наличие муниципальных и городских округов. Это произойдёт в случае принятия соответствующего закона.

«Обсудив с коллегами предстоящие изменения, мы предлагаем уже сейчас пересмотреть региональный закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» в части изменения способа наделения полномочиями глав», — цитирует пресс-служба краевого заксобрания заместителя председателя парламента Дениса Голобородько.

Вице-спикер отметил, что в переходный период, когда в регионе уже начали появляться муниципальные округа, рационально ввести вариативную модель избрания их глав. В этом случае руководители муниципалитетов будут избираться на прямых выборах, из состава представительных органов или по результатам конкурса.

Сейчас главы сельских и городских поселений края избираются в основном путём прямых выборов, а главы районов и городских округов – по итогам конкурса, напомнил Голобородько.

«Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления»,— подчеркнул он.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», летом фракция АКЗС партии «Справедливая Россия – За правду» предложила рассмотреть законопроект, который предусматривал возможность возврата к прямым выборам глав городских округов, муниципальных районов и округов, однако инициатива не получила поддержки. Как считают в пресс-службе партии, на тот момент со стороны жителей муниципалитетов не было соответствующего запроса.

Напомним, в декабре «Континент Сибирь» выяснял, как отразится недавно принятый закон о публичной власти на управлении Новосибирском и Новосибирской областью.