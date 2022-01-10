«Кузбассразрезуголь» приступил к модернизации вспомогательного оборудования

Предприятие сырьевого комплекса УГМК УК «Кузбассразрезуголь» приступило к реализации пятилетней программы обновления вспомогательного оборудования. Она затронет все филиалы компании.

В рамках масштабной пятилетней программы обновления вспомогательного оборудования АО «Угольная компания Кузбассразрезуголь» приобретет 300 единиц современной техники.

«В связи с планами развития компании было принято решение о модернизации не только основного горнотранспортного и технологического оборудования, но и парка вспомогательной, в том числе, ремонтной техники. Всего за пять лет будет приобретено около 300 единиц современной техники. Вспомогательный парк УК «Кузбассразрезуголь» будет обновлен на две трети и модернизирован для эффективной работы в комплексе с уже эксплуатируемым высокопроизводительным основным горным оборудованием», — сообщил начальник управления по содержанию оборудования АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Корякин.

Отметим, несколько десятков единиц техники поступило на предприятия компании в декабре 2021 года. Так, первые машины программы обновления— современные промышленные тракторы К-703 — уже приступили к работе на Краснобродском, Талдинском и Бачатском угольных разрезах. Кроме них, в филиалы компании поступили новые перегружатели и буроямы.

По данным пресс-службы компании, программа включает в себя обновление различной техники, которая предназначена, в частности, для ремонтных работ, содержания технологических и железных дорог, а также для строительства и обслуживая различных объектов.

Напомним, в 2021 году УК «Кузбассразрезуголь» инвестировала в развитие производства почти в 26 млрд рублей. Это самый большой объем производственных инвестиций в истории компании. Как отметили в организации, свыше 22 млрд рублей из указанной суммы были направлены на приобретение основного и вспомогательного оборудования.