«Кузбассразрезуголь» осваивает рекордные инвестиции в производство

На предприятии сырьевого комплекса УГМК «Кузбассразрезуголь» завершается запланированное на 2021 год обновление парка основного оборудования. Более десятка новых бульдозеров уже приступили к работе на разрезах компании.

Программа модернизации производства УК «Кузбассразрезуголь» 2021 года включает в себя поступление около 110 единиц основной горнотранспортной техники, в том числе более 80 карьерных самосвалов БелАЗ, 17 бульдозеров и 5 автогрейдеров, а также гидравлические экскаваторы с различным объёмом ковша.

«За последнее пять лет «Кузбассразрезуголь» ввёл в эксплуатацию достаточное для ведения производственной деятельности количество современных экскаваторов большой единичной мощности, но для повышения эффективности работы горнотранспортных комплексов необходимо было обновление бульдозерного парка, – отметил начальник энергомеханического департамента УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. – Эта модернизация сегодня коснулась всех предприятий компании».

В течение 2021 года «Кузбассразрезуголь» дважды менял свои инвестиционные планы, ориентируясь на положительную динамику рынка угля и скорректированные планы угледобычи. В конце первого квартала было принято решение об увеличении затрат на приобретение основного горнотранспортного оборудования в два раза — с 7,5 млрд рублей до 15,2 млрд. рублей. Это позволило компании удвоить запланированную на 2021 год поставку БелАЗов и начать модернизацию бульдозерного парка. В начале третьего квартала инвестиционный план был расширен ещё двумя масштабными программами модернизации — вспомогательного технологического оборудования и нетехнологического автотранспорта.

Всего на развитие производства в 2021 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует направить 25,8 млрд рублей. Это самый большой объём производственных инвестиций в истории компании.