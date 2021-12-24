Первый филиал «Кузбассразрезуголя» выполнил годовой план

Предприятие УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» первым среди других филиалов компании выполнило годовой производственный план. С этой задачей организация справилась досрочно.

23 декабря филиал «Краснобродский угольный разрез» (АО «УК «Кузбассразрезуголь», предприятие сырьевого комплекса УГМК) первым среди предприятий компании досрочно выполнил годовое производственное задание. Горняки разреза добыли 7,4 млн тонн угля, до конца года планируется добыть ещё около 145 тыс. тонн. Таким образом, всего за 2021 год на Краснобродском разрезе ожидается добыча более 7,5 млн тонн угля.

Предприятия угольной компании по традиции досрочно выполняют годовые планы. Вслед за Краснобродским разрезом, 29 декабря о завершении производственного года планируют отчитаться Калтанский и Кедровский угольные разрезы. В оставшиеся до наступления Нового года дни ожидается выполнение годовых производственных показателей и на других предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».

«В период благоприятной конъюнктуры рынка и цен на угольную продукцию компания скорректировала свои производственные планы на 2021 год, увеличив объёмы добычи с 41 до 45 млн тонн, – прокомментировал начальник производственного управления АО «УК «Кузбассразрезуголь» Михаил Кащеев. – И с поставленными производственными задачами наши горняки справляются успешно. Выполнение годового плана в целом по компании – добыча 45 млн. тонн угля – ожидается 30 декабря».