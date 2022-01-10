Губернатор Новосибирской области рассказал, введут ли в регионе новые «коронавирусные» ограничения

Власти Новосибирской области пока не планируют вводить новые ограничения в связи с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

В Новосибирской области пока не будут вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, однако продолжат строго контролировать соблюдение существующих, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 10 января.

«Важно добиться строгого соблюдения уже действующих мер санитарной безопасности – масочный режим, контроль QR-кодов на входе в различные учреждения и объекты», — подчеркнул на совещании Андрей Травников.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время будет оценено, как соблюдали ограничения детские развлекательные центры, которые, согласно постановлению областных властей, были закрыты на время новогодних праздников. Власти региона планируют направить этим заведениям поддержку.

Как доложил на совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, за минувшие сутки в регионе выявлено 225 случаев коронавируса, госпитализировано 98 пациентов с заболеванием. Свободно 28% коечного фонда для больных COVID-19, всего в регионе развёрнуто более 4 тыс. дополнительных коек. Полный цикл вакцинации прошли более 1,3 млн новосибирцев.

Глава областного минздрава также отметил, что в первый день после новогодних каникул резко возросло число обращений в поликлиники. Сейчас все медорганизации первичного звена работают в полном составе, сформированы медицинские бригады.

Напомним, в конце декабря региональный оперативный штаб зафиксировал уменьшение числа пациентов с коронавирусом. На основании этих данных две больницы региона, ранее перепрофилированные в «ковидные» госпитали, вернулись к работе по основному профилю. При этом учёные прогнозируют новый всплеск заболеваемости в Новосибирской области уже в январе.