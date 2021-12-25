Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области уменьшается

В субботу 25 декабря оперативный штаб зафиксировал в Новосибирской области 376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом общее число больных снизилось: за сутки с выздоровлением было выписано 388 человек.

За 25 декабря от коронавируса умерло еще одиннадцать человек: мужчины в возрасте 51 год, 68 лет, 76 лет, 78 лет и женщины в возрасте 62 года, 66 лет, 72 года года, 81 год, 83 года, 84 года, 88 лет.

Всего с начала пандемии в Новосибирске и области от коронавируса умер 4 151 человек.

Под врачебным наблюдением (с подтвержденным диагнозом и подозрением на него) находятся 3 262 человека, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 309 человек. На ИВЛ – 39 пациентов.

Всего, по данным оперштаба, в Новосибирской области сделано 3 275 704 теста на коронавирусную инфекцию.