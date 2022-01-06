Новосибирский автовокзал приостановил автобусное сообщение с городом Казахстана

Новосибирский автовокзал объявил о приостановке рейсов из Новосибирска в Усть-Каменогорск после начала массовых протестов в Казахстане. Когда поездки возобновят, пока неизвестно.

Информация о приостановке автобусных рейсов из Новосибирска в Усть-Каменогорск появилась на странице городского автовокзала «ВКонтакте».

Как следует из объявления в социальной сети, о возобновлении рейсов сообщат дополнительно.

Из-за массовых протестов в Казахстане введён режим ЧС. В нескольких городах люди вышли на улицы с требованиями о снижении цен на газ и улучшении благосостояния народа. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Ранее сообщалось о планах мэрии Новосибирска о продаже части бывшего здания автовокзала.